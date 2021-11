neuesWestfernsehen RT @ulfposh: dass man solchen clowns in den letzten jahren diese liebevolle mediale beachtung geschenkt hat, ist bemerkenswert: distanziert… vor 2 Minuten Patriot RT @Georg_Pazderski: Man stelle sich vor, ein Rechtsradikaler würde solche Gedanken öffentlich äußern. Die Republik und die üblichen Verdä… vor 2 Minuten BerlinFahrradfrei RT @PreislerKa: @welt „Klimaaktivist: Zerstörte Autos, Sabotage - das wird es nächsten Sommer auf jeden Fall geben“ Tja, dann bist du halt… vor 4 Minuten Jan *verheiratet&geimpft* Kirchner RT @ulfposh: dass man solchen clowns in den letzten jahren diese liebevolle mediale beachtung geschenkt hat, ist bemerkenswert: distanziert… vor 4 Minuten Fred Krüger RT @Georg_Pazderski: Man stelle sich vor, ein Rechtsradikaler würde solche Gedanken öffentlich äußern. Die Republik und die üblichen Verdä… vor 5 Minuten Hans Daecher RT @ulfposh: dass man solchen clowns in den letzten jahren diese liebevolle mediale beachtung geschenkt hat, ist bemerkenswert: distanziert… vor 9 Minuten