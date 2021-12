"Bericht aus Berlin" im Live-Ticker - Corona und kein Ende: Markus Söder spricht in Schalte - was wird aus Lauterbach? Dir Corona-Pandemie hat wieder an Fahrt aufgenommen. Wo steht Deutschland und was ist jetzt zu tun. Im "Berichts aus Berlin" spricht Bayerns Ministerpräsident...

Focus Online vor 3 Tagen - Politik