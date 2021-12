30.11.2021 ( vor 3 Tagen )



Auch in Sachsen ist ein Fall der neuen Coronavirus- Auch in Sachsen ist ein Fall der neuen Coronavirus- Variante Omikron nachgewiesen worden. Der Fall sei durch eine Genomsequenzierung bestätigt, teilte die Stadt Leipzig am Dienstag mit. Mittlerweile sind in etlichen Ländern - darunter auch Deutschland - Fälle der Variante aufgetaucht. 👓 Vollständige Meldung