Thomas D @CDU @HBraun @_FriedrichMerz @n_roettgen Nach 30 Minuten finde ich, dass niemand einen Fehler machen will. Nach 20J… https://t.co/FsVW65Vvpb vor 54 Minuten Resolute Karotte RT @MiataMuc: "Dennoch: Wem als Frau das Spiel zu blöd ist, der darf sich nicht wundern, wenn am Ende Männer an der Spitze stehen." Parität… vor 57 Minuten Normalzeit "Dennoch: Wem als Frau das Spiel zu blöd ist, der darf sich nicht wundern, wenn am Ende Männer an der Spitze stehen… https://t.co/GDTina0Obi vor 1 Stunde herCAREER Frauen in der CDU: Wer führen will, braucht Ellenbogen statt Quoten https://t.co/K1aDwx1mFq vor 1 Stunde Matthias Parität in der Politik: Warum Frauenquoten auch keine Lösung sind https://t.co/o0hh8vpda3 via @derspiegel einer der… https://t.co/MfK6Zskqmg vor 2 Stunden Julia Heer „Warum Frauenquoten auch keine Lösung sind“: ein Kommentar von einem Mann. @spiegelonline https://t.co/IpalLzJXwB https://t.co/OZufier0bD vor 2 Stunden