NEW YORK & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Das Machine Learning-Unternehmen Hyperscience, gab heute den Abschluss der Übernahme des Berliner Start-ups Boxplot bekannt....

BRITA GmbH: Taunusstein (ots) - Zum Nikolaus spendet der Wasserexperte BRITA 1.000 Trinkflaschen an die Kinder und Jugendlichen der Frankfurter Arche und deren...

Verband Bildungsmedien e.V.: Frankfurt am Main (ots) - Schule in und nach Corona, digital gestütztes Lehren und Lernen, Leseförderung, Wertebildung und...

Kao zum zweiten Mal in Folge von CDP mit Triple-A für Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder ausgezeichnet TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Die führende internationale Non-Profit-Organisation CDP hat die Kao Corporation zum zweiten Mal in Folge in drei Kategorien in ihre...

Business Wire vor 5 Stunden - Pressemitteilungen