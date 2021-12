Sebastian Kurz: Na servus

05.12.2021 ( vor 3 Stunden )



In Österreich kursiert gerade der Witz: Nur noch drei In Österreich kursiert gerade der Witz: Nur noch drei Kanzler , dann ist Weihnachten. Wie die Regierung nach dem Rückzug von Sebastian Kurz endlich wieder zur Ruhe kommen will. 👓 Vollständige Meldung