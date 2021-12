06.12.2021 ( vor 2 Tagen )



Ein vernachlässigtes Privatleben, Zweifel am Regieren – in einem TV-Porträt des SPIEGEL-Autors Markus Feldenkirchen gibt Grünenchef Robert Habeck Einblicke in die Ampel-Verhandlungen und die Härten der Politik.