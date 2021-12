15.12.2021 ( vor 2 Tagen )



Das britische Parlament beschließt neue Maßnahmen im Kampf gegen die Omikron-Variante - allerdings mit heftiger Gegenwehr aus den Reihen der Konservativen. Die Zahl der Gegenstimmen ist so hoch, dass erneut Zweifel an der Autorität des Premierministers Boris Johnson laut werden.