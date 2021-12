20.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Familienministerin Anne Spiegel kündigt neue Leistungen an. So soll der zweite Elternteil nach der Geburt zwei Wochen beurlaubt werden. Auch wer Angehörige pflegt, soll freie Tage bekommen.