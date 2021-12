28.12.2021 ( vor 11 Stunden )

Ob Kinderbetreuung oder Pflege, der Bedarf an Fachkräften wird größer. Doch viele gehen bald in Rente. Der Städtetag hat einen Vorschlag, wie das Problem gelöst werden kann. Der Deutsche Städtetag sieht einen dramatischen Fachkräftemangel in Krankenhäusern, bei der Pflege und in der Kinderbetreuung.