L @BerlingegenNazi In welcher Diktatur gilt das Recht auf Versammlungsfreiheit @berlingegennazi ? Antwort: in keiner. https://t.co/KXBZwTqamV vor 22 Stunden NtSrK RhTnG RT @StadtMuenchen: München untersagt weitere "Corona-Spaziergänge" Pressemeldung vom 30.12.2021 ➡️ https://t.co/uzpzbTcNb8 vor 4 Tagen Nor Bert RT @StadtMuenchen: München untersagt weitere "Corona-Spaziergänge" Pressemeldung vom 30.12.2021 ➡️ https://t.co/uzpzbTcNb8 vor 4 Tagen David RT @StadtMuenchen: München untersagt weitere "Corona-Spaziergänge" Pressemeldung vom 30.12.2021 ➡️ https://t.co/uzpzbTcNb8 vor 4 Tagen Axel H. Horns RT @StadtMuenchen: München untersagt weitere "Corona-Spaziergänge" Pressemeldung vom 30.12.2021 ➡️ https://t.co/uzpzbTcNb8 vor 4 Tagen DieAlteEule RT @StadtMuenchen: München untersagt weitere "Corona-Spaziergänge" Pressemeldung vom 30.12.2021 ➡️ https://t.co/uzpzbTcNb8 vor 4 Tagen