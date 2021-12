31.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Der US-Präsident droht in einem Telefonat mit "einschneidenden" Sanktionen, sollte Russland in der Ukraine einmarschieren. Sein russischer Kollege warnt vor einem "Bruch" in den Beziehungen. Der US-Präsident droht in einem Telefonat mit "einschneidenden" Sanktionen, sollte Russland in der Ukraine einmarschieren. Sein russischer Kollege warnt vor einem "Bruch" in den Beziehungen. 👓 Vollständige Meldung