Die Zahl der Corona- Neuinfektionen hat sich in Bayern weiter erhöht. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen 7072 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 269, 8 pro 100 000 Einwohner in einer Woche - am Vortag hatte diese noch bei 243, 8 gelegen, vor einer