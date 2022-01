22.01.2022 ( vor 8 Stunden )



Berlin (dpa) - Der neue SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützen, sieht dies aber nicht als seine einzige Aufgabe an. "Ich diene auch nicht Olaf Scholz, sondern der SPD", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Olaf Scholz ist Kanzler der SPD, insofern is Berlin (dpa) - Der neue SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützen, sieht dies aber nicht als seine einzige Aufgabe an. "Ich diene auch nicht Olaf Scholz, sondern der SPD", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Olaf Scholz ist Kanzler der SPD, insofern is 👓 Vollständige Meldung