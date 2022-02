02.02.2022 ( vor 14 Stunden )



Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt nun generell allen Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech. Der Rat stütze sich auf Sicherheitsdaten, die in den USA von mehr als 8, 6 Millionen Impfungen erhoben wurden, hieß es in den zum 1. Februar angep Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt nun generell allen Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech. Der Rat stütze sich auf Sicherheitsdaten, die in den USA von mehr als 8, 6 Millionen Impfungen erhoben wurden, hieß es in den zum 1. Februar angep 👓 Vollständige Meldung