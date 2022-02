02.02.2022 ( vor 10 Stunden )



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seinen Kurs in der Corona-Politik klargestellt, der auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seinen Kurs in der Corona-Politik klargestellt, der auch Lockerungen umfassen soll. Kretschmann teilte am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung mit: "Die Landesregierung hat einen klaren Fahrplan für die nächsten Wochen. Lockerungen s 👓 Vollständige Meldung