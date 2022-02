05.02.2022 ( vor 3 Stunden )



Erneut haben am Samstag einige Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, nahmen am Nachmittag wenige Hundert an einer angemeldeten Versammlung teil. Nach ersten Polizeiangaben verlief die Demonstration, die vom Neptunbrunnen in Berlin-Mitte Richtung Gesun Erneut haben am Samstag einige Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, nahmen am Nachmittag wenige Hundert an einer angemeldeten Versammlung teil. Nach ersten Polizeiangaben verlief die Demonstration, die vom Neptunbrunnen in Berlin-Mitte Richtung Gesun 👓 Vollständige Meldung