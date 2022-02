Hermann Vogel In der Possition von Söder, sollte man sich überlegen, was man "Tagsüber" von sich gibt. Impfpflicht für Pflegekr… https://t.co/vYySBbwsUa vor 3 Minuten Thomas C Ernsthaft, was soll man vom „staatstragenden Fähnlein-im-Wind“ noch anderes erwarten? War doch klar, oder?! #Söder… https://t.co/nD7uja3yuP vor 45 Minuten Axel Meyer Wenn Unionsländer neuerdings nicht mehr wissen, wie man gemeinsam beschlossene Gesetze umsetzt, dann sind sie leide… https://t.co/ntYpwEoPTu vor 1 Stunde electro banker Rechtsbrecher #Söder gibt den Querdödeln Zucker. #Corona-#Impfpflicht für #Pflegekräfte: Ministerpräsidenten gehen… https://t.co/zqxNM2pHtL vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/QLsKEgKR0Z spiegelonline hat eine Headline geändert. Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte: Ministerpr… https://t.co/4FAzH1nl3R vor 2 Stunden Christian Spoo Bedauerlich, dass die Opposition sich fundamental aufzustellen scheint. Ich fand es bisher sehr angenehm, dass in D… https://t.co/8jhEK31rpK vor 2 Stunden