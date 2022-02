09.02.2022 ( vor 5 Stunden )

Von ihrem Aufenthalt im Nahen Osten erhofft sich die Außenministerin neuen Schwung für den Friedensprozess. Die erste Station ist Israel – für das Land trage Deutschland eine besondere Verantwortung, so Baerbock. Außenministerin Annalena Baerbock will bei ihren Antrittsbesuchen in Israel, Jordanien