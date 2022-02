14.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Wieder ist ein Offizier der Bundeswehr in den Fokus von Ermittlern geraten: Franco A. sitzt in Untersuchungshaft. Auch zuvor war er den Behörden bereits aufgefallen. Gegen den wegen Terrorverdachts angeklagten Bundeswehrsoldaten Franco A. ist ein Haftbefehl erlassen worden. Bei einer Kontrolle A.s a Wieder ist ein Offizier der Bundeswehr in den Fokus von Ermittlern geraten: Franco A. sitzt in Untersuchungshaft. Auch zuvor war er den Behörden bereits aufgefallen. Gegen den wegen Terrorverdachts angeklagten Bundeswehrsoldaten Franco A. ist ein Haftbefehl erlassen worden. Bei einer Kontrolle A.s a 👓 Vollständige Meldung