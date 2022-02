Franz W.Winterberg Die Lage am Abend: Es gludert die Lot, es lodert die Flut https://t.co/ArDZZujYbK via @derspiegel vor 1 Tag Anna Clauß Heute musste ich in der Lage am Abend an Edmund Stoibers »gludernde Lot« denken. Überall sind Brände zu löschen: Di… https://t.co/l0BO7lvqqu vor 1 Tag SPIEGEL Ticker Die Krise in Osteuropa spitzt sich weiter zu. Ein Großbrand in Essen macht rund hundert Mieter obdachlos. Nur in Au… https://t.co/epyl1mm5xS vor 1 Tag