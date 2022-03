Ukraine-Krieg – Die Lage am Dienstag: Selenskyj zur EU: „Zeigen Sie, dass Sie an unserer Seite stehen“ Im EU-Parlament bat Ukraines Präsident vehement um die Aufnahme in die EU. Derweil rollt ein russischer Militärkonvoi auf Kiew zu, die Sorge vor einem...

wiwo.de vor 10 Stunden - Politik