05.03.2022 ( vor 1 Woche )



In Erfurt haben sich Hunderte Menschen auf dem Domplatz versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Genaue Angaben zur Teilnehmerzahl machte die Landespolizeidirektion am Samstagnachmittag zunächst nicht. Der MDR berichtete von ersten Schätzungen, wonach etwa 2000 Menschen auf de In Erfurt haben sich Hunderte Menschen auf dem Domplatz versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Genaue Angaben zur Teilnehmerzahl machte die Landespolizeidirektion am Samstagnachmittag zunächst nicht. Der MDR berichtete von ersten Schätzungen, wonach etwa 2000 Menschen auf de 👓 Vollständige Meldung