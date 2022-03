Angriff auf die Ukraine - Deutschland hat seine Rolle verloren: Im Ukraine-Krieg wird Israel zum Schlüsselstaat

Jens Stoltenberg stellt klar: Nato wird keine Truppen in die Ukraine schicken Der Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine, mutmaßlich durch Russland, hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Nach einem Nato-Sondertreffen rief...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik





Nach Angriff auf Atomkraftwerk in Ukraine - Tiefster Stand seit Ende 2020: Dax immer stärker im Sinkflug Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag seine Talfahrt angesichts des Ukraine-Kriegs beschleunigt. Bis zum Mittag weitete der Dax seine Verluste aus und stand...

Focus Online vor 3 Tagen - Finanzen





Ukraine-Flüchtlinge: EU garantiert Sozialhilfe und Zugang zum Arbeitsmarkt Wer Asyl in Deutschland beantragt, muss Monate und Monate auf eine Entscheidung warten. Geflüchteten aus der Ukraine wird das erspart bleiben. Die EU hat eine...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik



Wie Wladimir Putin jetzt auch noch die russische Seele zerstört Die Ukraine wird in Schutt und Asche gelegt, weil Wladimir Putin es so will. Seine Märchen nimmt dabei selbst in Russland keiner ernst. Es ist zum Weinen. Meine...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland