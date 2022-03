Karin RT @wolff_ernst : Wer sein Mitgefühl mit der notleidenden #ukrainischen Bevölkerung in Sympathie für das korrupte #Regime in #Kiew umwandeln… vor 9 Minuten

Gabriele Berner RT @wolff_ernst : Wer sein Mitgefühl mit der notleidenden #ukrainischen Bevölkerung in Sympathie für das korrupte #Regime in #Kiew umwandeln… vor 26 Minuten

Bernd Angemampft 🌈 #BlackLivesMatter RT @mpeer: #Indien will Russland Öl zu Discountpreisen abkaufen. Die Regierung in Neu Delhi arbeitet nun an einem Zahlungsmechanismus, um d… vor 39 Minuten