Unbekannte haben im Eingangsbereich der Turnhalle einer deutsch-russischen Schule in Berlin ein Feuer durch einen Brandsatz entfacht. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf, diese dauerten an. Die Berliner Schulsenatorin zeigte sich schockiert über den Angriff.