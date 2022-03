16.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Hafenstadt Mariupol gehört zu den am heftigsten umkämpften Orten in der Ukraine. Für die Einwohner wird die Lage immer unerträglicher. Nun sollen russische Truppen Hunderte Zivilisten gefangen halten. Die Lage in Mariupol verschlechtert sich. Seit etwas mehr als zwei Wochen ist die südostukraini