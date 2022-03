Paritätisches Jugendhilfeforum RT @AFET_eV: Viel mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als 2015 erwartet. Sozialministerium in Baden Württemberg sagt schnelle unte… vor 5 Tagen Patrick42 RT @AFET_eV: Viel mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als 2015 erwartet. Sozialministerium in Baden Württemberg sagt schnelle unte… vor 5 Tagen AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. Viel mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als 2015 erwartet. Sozialministerium in Baden Württemberg sagt sc… https://t.co/Ug4YyNlUIQ vor 5 Tagen esther laakmann Mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erwartet via @welt https://t.co/JkLFSaYJ05 vor 6 Tagen