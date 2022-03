24.03.2022 ( vor 9 Stunden )



Fototermin bei der Nato – und Olaf Scholz ist nicht dabei. Er kam zu spät in Brüssel an und verpasst so das Gruppenbild. Stattdessen stand der deutsche Nato- Fototermin bei der Nato – und Olaf Scholz ist nicht dabei. Er kam zu spät in Brüssel an und verpasst so das Gruppenbild. Stattdessen stand der deutsche Nato- Botschafter zwischen den Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Familienfoto zum Auftakt des Nato-Gipfels verpasst, wei 👓 Vollständige Meldung