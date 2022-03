25.03.2022 ( vor 6 Tagen )



Die Botschaft der Regierung an die Menschen im Land lautet: Macht, was ihr wollt. Leider habe dieser Glaube an die kollektive Vernunft schon bisher kaum funktioniert, kommentiert SZ-Autor Peter Fahrenholz.