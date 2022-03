Pandemie: Corona-Inzidenz in Brandenburg sinkt weiter Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter leicht gesunken. Der Wert lag am Samstagmorgen bei 1389,8, nach 1425,2 am Vortag und 1428,8 am Donnerstag, wie...

Berliner Morgenpost vor 4 Tagen - Top





Corona-Inzidenz mit Jojo-Effekt: Sinkt nach Anstieg wieder Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen zeigt weiter eine Art Jojo-Eeffekt: mal geht sie leicht nach oben, dann sinkt sie erneut. Insgesamt verharrt...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland