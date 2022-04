News zum Ukraine-Krieg I Britischer Geheimdienst sieht russische Truppenverschiebungen Tag 37 seit Kriegsbeginn: Russland holt Truppen aus Georgien. Die Kämpfe konzentrieren sich auf den Süden und Osten der Ukraine. Alle Informationen im...

t-online.de vor 2 Tagen - Welt





News zum Ukraine-Krieg I Ukraine: Russische Truppen greifen Treibstofflager an Tag 34 seit Kriegsbeginn: Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Moskau und Kiew wollen heute erneut in Istanbul verhandeln. Alle Informationen im Newsblog....

t-online.de vor 4 Tagen - Politik