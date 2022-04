02.04.2022 ( vor 2 Tagen )



Das Ukraine-Update am 02. April: Kiew macht sich Hoffnungen auf ein baldiges Treffen zwischen Präsident Selenskyj und dem seinem russischen gegenüber Putin. Gouverneur: Russische Streitkräfte haben laut dem Gouverneur der Region ein Krankenhaus in der Oblast Charkiw beschossen. Was am Abend passiert ist. 👓 Vollständige Meldung