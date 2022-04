Quelle: DW (Deutsch) - vor 2 Tagen



Die Internationale Raumstation: Frieden im All? 07:36 Die Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine wirken sich auch auf die Raumfahrt aus. Russland ist ein wichtiger Partner auf der Internationalen Raumstation ISS. Bleibt die ISS trotzdem auch in Zukunft eine Insel der internationalen Zusammenarbeit?