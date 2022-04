05.04.2022 ( vor 1 Stunde )

Tag 41 seit Kriegsbeginn: Russland weist die Schuld am Massaker in Butscha von sich. In Luhansk werden die Kämpfe intensiver. Dennoch gibt es weiter Gespräche. Alle Informationen im Newsblog. RELOAD Von der Leyen reist für Treffen mit Selenskyj nach Kiew 11.11 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula