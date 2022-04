11.04.2022 ( vor 9 Stunden )



In einer emotionalen Stellungnahme mit Einblicken in ihr Familienleben rechtfertigt Familienministerin Spiegel ihren vierwöchigen Urlaub zehn Tage nach der In einer emotionalen Stellungnahme mit Einblicken in ihr Familienleben rechtfertigt Familienministerin Spiegel ihren vierwöchigen Urlaub zehn Tage nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021. 👓 Vollständige Meldung