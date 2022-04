12.04.2022 ( vor 5 Stunden )

Drei Abgeordnete der Ampelregierung reisen am Dienstag in die Ukraine. Sie folgen damit einer Einladung einer Parlamentarierin. Der genaue Treffpunkt ist allerdings noch geheim. Drei führende Bundestagspolitiker wollen mit einer Reise in die Ukraine ein Zeichen der Solidarität setzen. Der noch am Di