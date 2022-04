13.04.2022 ( vor 4 Stunden )

Die Entscheidung, Steinmeier nicht in Kiew zu empfangen, hält Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) für „schlichtweg dumm“. Das spiele nur Putin in die Hände. Doch sie kritisiert auch Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der müsse zu Deutschlands Verhalten im Ukraine -Krieg „klar sagen, was er will“.