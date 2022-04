Bitte um Evakuierung aus Mariupol: «Das könnte der letzte Appell unseres Lebens sein» Es ist ein dramatischer Hilferuf, den Serhij Wolyna, ukrainischer Kommandeur in Mariupol, an die Welt richtet. Er ist mit seinen Truppen umzingelt und will...

Basler Zeitung vor 1 Tag - Welt