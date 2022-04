𝕽𝖊𝖎𝖘𝖊𝖓𝖉𝖊𝖗 𝕽𝖆𝖚𝖒𝖕𝖑𝖆𝖓𝖊𝖗🇪🇺🌈🐳 Stichwahl in #Frankreich 2022: Wann kommen Hochrechnungen und Ergebnisse? (via @AZ_Augsburg) https://t.co/qRX7uvudS9 vor 12 Stunden CONTOR FRANCK RT @RND_de: Heute findet in #Frankreich die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt statt. Marine #LePen fordert dabei Amtsinhaber Emmanuel #M… vor 16 Stunden RND Heute findet in #Frankreich die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt statt. Marine #LePen fordert dabei Amtsinhaber… https://t.co/Ng7fjjpxJp vor 16 Stunden Merkur.de Stichwahl zwischen Macron und Le Pen: Wann kommen erste Hochrechnungen und das Ergebnis? https://t.co/PR3EvsuiTK vor 1 Tag Ludger Krusenbaum RT @AZ_Augsburg: Wann kommen die Hochrechnungen und die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl? https://t.co/2afQgKhcBM vor 1 Tag Christian Haeser RT @AZ_Augsburg: Wann kommen die Hochrechnungen und die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl? https://t.co/2afQgKhcBM vor 1 Tag