20.04.2022 ( vor 5 Tagen )

Emmanuel Macron hat in der ersten Runde der franz ösischen Präsidentschaftswahl einen Punktsieg errungen. Nun kommt es zur Stichwahl zwischen ihm und der Rechtsnationalistin Marine Le Pen am 24. April. In den Umfragen liegt Macron derzeit etwa sechs Punkte vor Le Pen. Alle Entwicklungen im Newsticker.