Krieg in Europa ist größte Sorge junger Menschen Bei der letzten Befragung von Jugendlichen stand noch der Klimawandel an erster Stelle der Ängste. Jetzt ist es der Krieg in der Ukraine.

Augsburger Allgemeine vor 6 Stunden - Vermischtes





Deutscher Arbeitsmarkt trotz Ukraine-Krieges weiter auf Erholungskurs Der Krieg in der Ukraine kann den deutschen Arbeitsmarkt bisher noch nicht erschüttern. Die Arbeitslosigkeit sank auch im April weiter. Probleme gibt es weiter...

DiePresse.com vor 9 Stunden - Oesterreich Auch berichtet bei • t-online.de