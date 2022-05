FLASH UP Umfrage: CDU liegt in Schleswig-Holstein weiterhin deutlich vor SPD und Grünen | #wahl #spd #grüne https://t.co/LCZeQSoz2u vor 11 Stunden RND Am Sonntag wird in Schleswig-Holstein gewählt. Ministerpräsident #Günther ist nach der aktuellsten Umfrage weiter u… https://t.co/cb3gJtr85f vor 13 Stunden Florian Graf Schleswig-Holstein-Wahl: CDU liegt in Umfrage klar vor SPD - DER SPIEGEL https://t.co/DJvKKrJ3V2 vor 16 Stunden Gordon Kaestner Schleswig-Holstein-Wahl: CDU liegt in Umfrage klar vor SPD - DER SPIEGEL https://t.co/atI7ha7TXv vor 19 Stunden John Richmond 🌹 RT @AndreasAndy3131: Schleswig-Holstein-Wahl: CDU liegt in Umfrage klar vor SPD - DER SPIEGEL https://t.co/eBvDkRVync vor 20 Stunden Andreas Grunewald RT @AndreasAndy3131: Schleswig-Holstein-Wahl: CDU liegt in Umfrage klar vor SPD - DER SPIEGEL https://t.co/eBvDkRVync vor 20 Stunden