Wie geht Putins Krieg in der Ukraine weiter? "Könnte ein Ablenkungsmanöver sein" Russland steht im Angriffskrieg gegen die Ukraine massiv unter Druck: Die Soldaten scheinen die Motivation zu verlieren, es gibt kaum militärische Erfolge. Eine...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik





Soldatenmütter in Russland: Mein Sohn, gefallen in der Ukraine Er hatte noch gesagt, er geht nicht in die Ukraine. Aber jetzt ist der russische Nationalgardist Jewgenij Dudin tot, gestorben in der Nähe von Kiew. Über eine...

sueddeutsche.de vor 1 Woche - Top