Protestaktionen zum internationalen Tag der Pflegenden An mehreren Kliniken in Rheinland-Pfalz wollen Beschäftigte an diesem Donnerstag für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege demonstrieren. In der Mainzer...

Besser, aber nicht genug - Arbeitsbedingungen in der Pflege: Wieso gute Zahlen täuschen Wiesbaden (dpa) - Mehr Beschäftigte, mehr Geld: Zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai hat das Statistische Bundesamt die Situation der Pflege in...

Aktionen zum Tag der Pflege auch in Berlin geplant Auch in Berlin soll es am Donnerstag (12. Mai) Protest-Aktionen von Pflegekräften anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden geben. Im Rahmen des...

Forderungen zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege am Donnerstag hat sich Thüringens Gesundheitsministerin erneut für eine Pflegevollversicherung ausgesprochen....

