16.05.2022 ( vor 2 Tagen )



Auf das Asow-Stahlwerk in Mariupol sollen Phosphorbomben gefallen sein. Solche Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ihr Einsatz gegen Menschen ist verboten. In dem Stahlwerk haben sich rund 1000 Verteidiger der Hafenstadt verschanzt. 👓 Vollständige Meldung