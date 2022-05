23.05.2022 ( vor 11 Stunden )

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen geht wahrscheinlich in die Verlängerung . "Bei der Maskenpflicht im ÖPNV sollte es aus unserer Sicht stets eine bundeseinheitliche Verfahrensweise geben", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf am Montag der De