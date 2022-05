Raimund NR RT @wiwo: Die EU und die USA wollen eine Obergrenze für Ölpreise durchsetzen, so Wirtschaftsminister Habeck. Dafür müssten jedoch viele Län… vor 35 Sekunden ᔕᑌᗩᒪᗷEᖇ🦻🏻👀🧠 RT @wiwo: Die EU und die USA wollen eine Obergrenze für Ölpreise durchsetzen, so Wirtschaftsminister Habeck. Dafür müssten jedoch viele Län… vor 39 Minuten WirtschaftsWoche Die EU und die USA wollen eine Obergrenze für Ölpreise durchsetzen, so Wirtschaftsminister Habeck. Dafür müssten je… https://t.co/d11NTRcpA6 vor 48 Minuten