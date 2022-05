Erste Fälle in Europa und USA - „Ausmaß noch unklar“: WHO ruft zur Kontaktverfolgung bei Affenpocken-Patienten auf Erste Fälle von Affenpocken sind bei Menschen in Europa und in den USA nachgewiesen worden. Die Weltgesundheitsorganisation ruft zu einer rigorosen Verfolgung...

Focus Online vor 5 Tagen - Gesundheit