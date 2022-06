Ungarn stellt sich erneut quer bei Sanktionen gegen Russland. Derweil teilte die US-Regierung mit, dass vier Mehrfachraketenwerfer-Systeme bereits in Europa...

Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag: „Gas-Embargo gegen Moskau notwendig, aber unwahrscheinlich“ In Brüssel beraten die EU-Staaten weiter über die Ukraine. Das Öl-Embargo gegen Russland kommt – auf Druck Ungarns hin jedoch mit Einschränkungen. Und:...

wiwo.de vor 2 Tagen - Politik